24 Канал Новости Украины 1070 оккупантов и более 900 единиц вооружения: потери России по состоянию на 22 января
1070 оккупантов и более 900 единиц вооружения: потери России по состоянию на 22 января

София Рожик
Основные тезисы
  • ВСУ ликвидировали 1070 российских оккупантов за последние сутки.
  • Также Россия потеряла более 900 единиц вооружения, в частности 5 ББМ и 53 артсистем.
Потери России по состоянию на 22 января - 24 Канал
Потери России / Фото Getty Images

Россия продолжает атаковать на фронте и одновременно неустанно теряет своих солдат и технику. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1070 оккупантов.

В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 230 810 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 22 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 230 810 (+1070) человек;
  • танков – 11 596 (+9);
  • боевых бронированных машин – 23 943 (+5);
  • артиллерийских систем – 36 516 (+53);
  • РСЗО – 1 623 (+2);
  • средств ПВО – 1 282 (+3);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 112 828 (+669);
  • крылатых ракет – 4 190 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75 416 (+178);
  • специальной техники – 4 049 (+0).

Потери России по состоянию на 22 января

Потери России в войне против Украины на 22 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России: последние новости

  • Украинские БпЛА уничтожили редкую российскую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". К этому времени никаких публичных упоминаний об использовании оккупантами этого комплекса не было.

  • Беспилотники также уничтожили 6 средств российской ПВО на оккупированных частях Донецкой области и Запорожья. Это удалось сделать всего за 48 часов.

  • А 20 января на оккупированной Донетчине взорвался склад боеприпасов, что обеспечивал всю донецкую группировку россиян. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан 24 Каналу рассказал, что теперь им может быть сложно восстановить свои запасы. Возможно, на это уйдут недели.