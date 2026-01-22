1070 окупантів та понад 900 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 22 січня

Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 230 810 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

Втрати Росії у війні проти України на 22 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські БпЛА знищили рідкісну російську станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С". До цього часу жодних публічних згадок про використання окупантами цього комплексу не було.

Безпілотники також знищили 6 засобів російської ППО на окупованих частинах Донеччини та Запоріжжя. Це вдалося зробити всього за 48 годин.