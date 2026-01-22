1070 окупантів та понад 900 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 22 січня

Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 230 810 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 22 січня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 230 810 (+1070) осіб;
- танків – 11 596 (+9);
- бойових броньованих машин – 23 943 (+5);
- артилерійських систем – 36 516 (+53);
- РСЗВ – 1 623 (+2);
- засобів ППО – 1 282 (+3);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669);
- крилатих ракет – 4 190 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 416 (+178);
- спеціальної техніки – 4 049 (+0).
Втрати Росії у війні проти України на 22 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
Українські БпЛА знищили рідкісну російську станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С". До цього часу жодних публічних згадок про використання окупантами цього комплексу не було.
Безпілотники також знищили 6 засобів російської ППО на окупованих частинах Донеччини та Запоріжжя. Це вдалося зробити всього за 48 годин.
А 20 січня на окупованій Донеччині вибухнув склад боєприпасів, що забезпечував усе донецьке угруповання росіян. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан 24 Каналу розповів, що тепер їм може бути складно відновити свої запаси. Можливо, на це підуть тижні.