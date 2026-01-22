Про це повідомили у 413 полку СБС "Рейд".

Що відомо про ураження важливого об'єкта противника?

У середу, 21 грудня, стало відомо про успішну роботу операторів 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем. Бійці знищили унікальну станцію технічної розвідки противника "Артикул-С".

Окупанти використовували її задля виявлення мереж зв'язку та управління підрозділів Сил оборони України у широкому діапазоні частот.

Задля ліквідації важливого інструменту росіян, оператори провели складну операцію. У полку стверджують, що до цього часу не було публічних згадок про використання ворожою армією комплексу "Артикул-С" проти Сил оборони.

Зазначається, що дану станцію виробляє російська компанія "Іркос", а до базової комплектації входить антенно-пеленгаторна система, цифрові приймачі та апаратно-програмний комплекс з дистанційним керуванням. Розміщується комплекс стаціонарно, а виглядає доволі громіздко, що помітно на відео його ураження.

Наразі українські воїни фактично зробили противника "сліпим" на важливій ділянці фронту.

Оператори "Рейду" знищують російський "Артикул-С": дивіться відео 413-го полку "Рейд" СБС

Які втрати понесла Росія від ударів ЗСУ?