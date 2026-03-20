Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Дивіться також У небі над Україною "Шахеди", ППО працювала на Київщині й Одещині: де зараз небезпечно
Що відомо про атаку на Одещину?
Унаслідок атаки Росії постраждали двоє людей, їм надали медичну допомогу.
На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри обстріл, вони залишаються на плаву.
Атака на Одещину / Фото ОВА
Унаслідок атаки також пошкоджено зерновий бункер та обладнання. На території виникла пожежа, її уже локалізували.
Це черговий воєнний злочин Росії проти світової продовольчої безпеки!
– наголосив Кулеба.