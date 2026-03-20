Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Що відомо про обстріл Запоріжжя 20 березня та його наслідки?
Запоріжжя та область упродовж ночі кілька разів чуло сирени – оголошували повітряну тривогу через різні загрози. російська армія застосовувала ударні безпілотники, також Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі.
Відтак місцеві чули вибухи. А обласна військова адміністрація ближче до 6 ранку повідомила про наслідки атаки.
За словами Федорова, у Запорізькому районі зруйновані приватні будинки. На жаль, загинула 30-річна жінка, також 48-річний чоловік і 10-річний хлопчик зазнали поранень.
Наслідки ударів ворога по Запорізькому району: дивіться відео ОВА
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- У Харкові прогримів вибух від удару БпЛА приблизно опівночі.
- За даними міської влади, пошкоджено будівлю навчального закладу.