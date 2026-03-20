Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Что известно об обстреле Запорожья 20 марта и его последствиях?

Запорожье и область в течение ночи несколько раз слышало сирены – объявляли воздушную тревогу из-за различных угроз. российская армия применяла ударные беспилотники, также Воздушные силы предупреждали о скоростных целях.

Поэтому местные жители слышали взрывы. А областная военная администрация ближе к 6 утра сообщила о последствиях атаки.

По словам Федорова, в Запорожском районе разрушены частные дома. К сожалению, погибла 30-летняя женщина, также 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.

