Звідки на пляжах Одеси олія?

У прибережній зоні Чорного моря біля Одеси зафіксували забруднення води жирами та маслами. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час обстеження 12 березня в районі пляжів "Відрада" та "Ланжерон" спеціалісти виявили характерні плями жовтого та жовто-сірого кольору з запахом, схожим на соняшникову олію.

Важливо! Лабораторний аналіз відібраних проб підтвердив перевищення показників: вміст жирів і масел у воді становив 49,8 міліграма на кубічний дециметр, що свідчить про наявність забруднення.

За попередніми оцінками, інцидент може бути пов'язаний із подіями грудня 2025 року, коли внаслідок атаки на портову інфраструктуру значні обсяги соняшникової олії потрапили до Аджалицького лиману. Згодом забруднюючі речовини могли поширитися в акваторії Чорного моря.

Наразі відповідні служби вже поінформовані та працюють над ліквідацією наслідків. Екологічний моніторинг стану води в районі триває.

