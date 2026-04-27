Відновлення ринку олій і ціновий дисбаланс

Протягом останнього тижня світовий ринок рослинних олій перейшов до фази відновлення після корекції, повідомляють Spike Brokers. Водночас активність покупців залишається нерівномірною, що створює додаткову невизначеність для трейдерів і переробників.

На цьому тлі в Україні продовжує дорожчати насіння соняшника. За тиждень його вартість зросла на 9 доларів США за тонну і досягла 744 доларів США за тонну на умовах CPT.

Попри зростання цін на олію, співвідношення між вартістю сировини та готового продукту не покращується. Це означає, що перероблювання залишається під тиском, оскільки маржинальність у галузі знижується.

Експорт зміщується, але ризики залишаються

У квітні експортна структура почала змінюватися на користь соняшникової олії, обсяги якої сягнули 332 тисяч тонн. Основними напрямками постачання стали Туреччина, Іспанія та Італія.

Водночас сегмент шроту, обсяг якого становив 258 тисяч тонн, залишається сильно залежним від одного ключового покупця – Китаю, на який припадає 149 тисяч тонн експорту. Така концентрація підвищує ризики для ринку у разі змін попиту.

Зверніть увагу! Загалом, навіть попри відновлення олійного сегмента, внутрішній ринок функціонує в умовах дисбалансу: сировина дорожчає швидше за кінцеву продукцію, що ускладнює роботу переробних підприємств.

Ключовим продуктом експорту залишається соняшникова олія: її експорт перевищив 3,16 мільйона тонн, а виторг наблизився до 4 мільярдів доларів США. При цьому вартість зросла на 12%, хоча обсяги постачання зменшилися більш ніж на 10%.

Україна збільшила доходи від експорту рослинних олій до 4,94 мільярда доларів США, попри скорочення фізичних обсягів на 1,6%.

Ключові імпортери соняшникової олії – Індія, Іспанія, Нідерланди, Італія та Франція, а експорт ріпакової та соєвої олії активно зростає.

Також значні обсяги експорту спрямовуються до Єгипту та Іраку.