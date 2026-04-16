Виторг зростає попри скорочення обсягів

У липні – березні 2025 – 2026 маркетингового року експорт рослинних олій з України у грошовому вимірі зріс до 4,94 мільярда доларів США, повідомляє Latifundist.com. Це на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Дивіться також Фермери масово переходять на соняшник: експерти прогнозують історичний урожай

Водночас фізичні обсяги постачання дещо скоротилися – на 1,6%, до 4 мільйонів тонн. Така динаміка свідчить про вплив цінового фактора та зміну кон'юнктури на світових ринках.

Ключовим продуктом залишається соняшникова олія: її експорт перевищив 3,16 мільйона тонн, а виторг наблизився до 4 мільярдів доларів США. При цьому вартість зросла на 12%, хоча обсяги постачання зменшилися більш ніж на 10%.

Найбільшими імпортерами української соняшникової олії стали Індія, Іспанія, Нідерланди, Італія та Франція. Також значні обсяги експорту спрямовуються до Єгипту та Іраку.

Ріпакова та соєва олія демонструють активне зростання

Найдинамічніше зростання показав сегмент ріпакової олії. Її експорт збільшився у 2,8 раза у грошовому вимірі та у 2,3 раза за обсягами, досягнувши 461,8 тисячі тонн. Основними покупцями стали Іспанія, Польща, Болгарія та Нідерланди.

Стабільне зростання також демонструє соєва олія. За звітний період Україна експортувала близько 380 тисяч тонн цієї продукції на суму понад 420 мільйонів доларів США.

Основними ринками збуту залишаються країни Європейського Союзу, зокрема:

Польща,

Німеччина,

Румунія,

Нідерланди.

Таким чином, структура експорту рослинних олій змінюється, а зростання цін і попиту дозволяє Україні нарощувати валютний виторг навіть за умов зниження фізичних обсягів постачання.

Українська олія б'є рекорди: експорт на Близький Схід різко зріс у березні