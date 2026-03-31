Світове виробництво соняшнику у 2026–2027 маркетинговому році може досягти рекордного рівня – 62–63 мільйони тонн. Такий прогноз оприлюднили аналітики Oil World, зазначивши, що це значно перевищить як поточні показники, так і попередні історичні максимуми.

Чому аграрії переходять на соняшник?

Однією з ключових причин зростання є зміна структури посівів. У багатьох країнах фермери поступово відмовляються від кукурудзи та інших культур, що потребують значних обсягів добрив, на користь соняшнику та сої.

У результаті світові площі під соняшником можуть зрости до 34,1 мільйона гектарів, що стане новим рекордом. Для порівняння, у попередньому сезоні цей показник становив 32,8 мільйона гектарів.

Зокрема, у країнах Європейського Союзу очікується збільшення посівних площ на 0,2 мільйона гектарів – до 4,9 мільйона гектарів. Найбільше розширення прогнозують у Франції, Угорщині, Болгарії та Іспанії.

Де очікують найбільші врожаї?

Зростання площ може забезпечити збільшення виробництва соняшнику в ЄС до 9,6–9,7 мільйона тонн, що приблизно на 1 мільйон тонн більше, ніж роком раніше.

Водночас найбільший приріст виробництва очікується у країнах Чорноморського регіону. Зокрема, в Росії прогнозують урожай на рівні 20–21 мільйона тонн, а в Україні – 12,5–13 мільйонів тонн.

