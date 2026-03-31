Мировое производство подсолнечника в 2026–2027 маркетинговом году может достичь рекордного уровня – 62–63 миллиона тонн. Такой прогноз обнародовали аналитики Oil World, отметив, что это значительно превысит как текущие показатели, так и предыдущие исторические максимумы.

Смотрите также Украина в лидерах поставок подсолнечного масла в ЕС: какие объемы экспорта

Почему аграрии переходят на подсолнечник?

Одной из ключевых причин роста является изменение структуры посевов. Во многих странах фермеры постепенно отказываются от кукурузы и других культур, требующих значительных объемов удобрений, в пользу подсолнечника и сои.

В результате мировые площади под подсолнечником могут вырасти до 34,1 миллиона гектаров, что станет новым рекордом. Для сравнения, в предыдущем сезоне этот показатель составлял 32,8 миллиона гектаров.

В частности, в странах Европейского Союза ожидается увеличение посевных площадей на 0,2 миллиона гектаров – до 4,9 миллиона гектаров. Наибольшее расширение прогнозируют во Франции, Венгрии, Болгарии и Испании.

Где ожидают наибольшие урожаи?

Рост площадей может обеспечить увеличение производства подсолнечника в ЕС до 9,6–9,7 миллиона тонн, что примерно на 1 миллион тонн больше, чем годом ранее.

В то же время наибольший прирост производства ожидается в странах Черноморского региона. В частности, в России прогнозируют урожай на уровне 20–21 миллиона тонн, а в Украине – 12,5–13 миллионов тонн.

Подсолнечник дорожает в Украине: рынок поддерживает дефицит сырья