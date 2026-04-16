Выручка растет несмотря на сокращение объемов

В июле – марте 2025 – 2026 маркетингового года экспорт растительных масел из Украины в денежном выражении вырос до 4,94 миллиарда долларов США, сообщает Latifundist.com. Это на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В то же время физические объемы поставок несколько сократились – на 1,6%, до 4 миллионов тонн. Такая динамика свидетельствует о влиянии ценового фактора и изменение конъюнктуры на мировых рынках.

Ключевым продуктом остается подсолнечное масло: его экспорт превысил 3,16 миллиона тонн, а выручка приблизилась к 4 миллиардам долларов США. При этом стоимость выросла на 12%, хотя объемы поставок уменьшились более чем на 10%.

Крупнейшими импортерами украинского подсолнечного масла стали Индия, Испания, Нидерланды, Италия и Франция. Также значительные объемы экспорта направляются в Египет и Ирак.

Рапсовое и соевое масло демонстрируют активный рост

Самый динамичный рост показал сегмент рапсового масла. Его экспорт увеличился в 2,8 раза в денежном выражении и в 2,3 раза по объемам, достигнув 461,8 тысячи тонн. Основными покупателями стали Испания, Польша, Болгария и Нидерланды.

Стабильный рост также демонстрирует соевое масло. За отчетный период Украина экспортировала около 380 тысяч тонн этой продукции на сумму более 420 миллионов долларов США.

Основными рынками сбыта остаются страны Европейского Союза, в частности:

Польша,

Германия,

Румыния,

Нидерланды.

Таким образом, структура экспорта растительных масел меняется, а рост цен и спроса позволяет Украине наращивать валютную выручку даже в условиях снижения физических объемов поставок.

