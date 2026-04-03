Как вырос экспорт масла на Ближний Восток?
За прошлый месяц экспорт украинского подсолнечного масла на Ближний Восток установил сразу несколько локальных рекордов, пишет "АПК-Информ".
Особенно ощутимо выделяются несколько стран:
- Иордания импортировала 35 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины, по официальным данным – в 7,7 раза больше, чем в феврале.
- Саудовская Аравия в марте закупила 15 тысяч тонн масла – в 14 раз больше, чем в предыдущем месяце.
Кроме того, экспорт украинского масла в Турцию в марте достиг максимальных показателей за последние 10 месяцев. Туда отправили 40 тысяч тонн – в 2,4 раза больше, чем в феврале.
Свою роль в росте экспорта масла на Ближний Восток сыграла война в Иране, а именно перебои с поставками через Ормузский пролив, вблизи которого расположены главные порты и перегрузочные терминалы государств.
В таких условиях компании были вынуждены искать альтернативные пути поставок, в том числе и сухопутным путем через соседние страны, имеющие выход к Красному морю,
– пишет издание.
В то же время в некоторые страны поставки подсолнечного масла, наоборот, обвалились:
- в ОАЭ – упали на 32%;
- в Катар – на целых 85%;
- а в Ирак вообще прекратились.
Заметьте! Всего в направлении Ближнего Востока, в том числе в Турцию, Украина экспортировала в марте 106,6 тысячи тонн подсолнечного масла. Это почти вдвое больше, чем в феврале, и максимум с июня 2025 года.
Сколько Украина экспортирует масла в ЕС?
Вместе с тем Украина остается основным поставщиком подсолнечного масла в Евросоюз, как свидетельствуют данные Европейской комиссии, передает OFI.
- По информации Комиссии, с июля 2025 года до февраля 2026 года страны ЕС импортировали около 1,04 миллиона тонн подсолнечного масла.
- Из этого объема Украина поставила на европейский рынок около 0,95 миллиона тонн продукции.
Аналитики Agrarmarkt Informations-Gesellschaft подсчитали, что таким образом Украина обеспечила потребности Евросоюза в масле почти на 92%.
Стоит знать! На втором и третьем месте по поставкам подсолнечного масла в ЕС оказались Молдова и Сербия с примерно 5% и 2% соответственно.
Что известно о ценах на подсолнечник?
Между тем в Украине наблюдается рост цен на подсолнечник, что объясняется ограниченным предложением на рынке. В частности, на условиях CPT его стоимость поднялась до 696 долларов за тонну.
На глобальном рынке растительных масел ситуация остается относительно стабильной, хотя фиксируется незначительное повышение котировок. В частности, фьючерсы на соевое масло на бирже CBOT Soybean Oil Futures за неделю выросли на 1,29%.
В то же время аналитики Oil World прогнозируют, что в 2026 – 2027 маркетинговом году мировое производство подсолнечника может достичь рекордных 62 – 63 миллионов тонн. Ожидается, что такой рост станет возможным, в частности, из-за изменения структуры посевов, ведь аграрии все чаще отказываются от кукурузы и других культур в пользу подсолнечника.