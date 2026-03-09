Испанские аграрии обвиняют украинских производителей масла в демпинге

Испанская сельскохозяйственная ассоциация ASAJA вместе с европейским аграрным объединением Copa-Cogeca подали жалобу в Европейскую комиссию о введении Украиной 10-процентной пошлины на экспорт семян масличных культур. По словам представителей организаций, введение пошлины ограничило доступ европейских переработчиков к сырью и способствовало увеличению поставок растительного масла из Украины по очень низким ценам.

Эта стратегия привела к резкому росту импорта украинского масла в Европейский Союз – с примерно 2 до более 3 миллионов тонн. Сейчас это составляет около 41 процента всего масла, поступающего на рынок Союза,

– отметили в ASAJA.

По информации ассоциаций, Украина ввела 10-процентную вывозную пошлину на семена масличных культур, чтобы удержать сырье на внутреннем рынке. Благодаря этому украинские перерабатывающие предприятия могут покупать его по более низким ценам, чем на мировых рынках.

В результате, как утверждают представители европейского агросектора, Украина экспортирует в Европейский Союз готовую продукцию по рекордно низким ценам, с которыми сложно конкурировать европейским производителям.

В ASAJA говорят, что в секторе масличных культур – подсолнечника, рапса и сои – сложилась беспрецедентная ситуация недобросовестной конкуренции. Массовое поступление дешевого масла искажает рыночные цены, снижает прибыльность фермеров и создает давление на местную промышленность.

По их словам, испанские маслоэкстракционные предприятия теряют добавленную стоимость, поскольку не могут конкурировать с украинскими производителями, которые работают на более дешевом сырье.

Есть противоречия с соглашением об ассоциации

Представители испанского агросектора также отметили, что такие действия могут противоречить обновленному Соглашению об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, которое вступило в силу в октябре 2025 года.

В ASAJA отметили, что Европейская комиссия уже поднимала этот вопрос, однако украинская сторона не соглашается отменить пошлину, объясняя, что оно якобы влияет только на трейдеров, а не на фермеров.

В связи с этим ASAJA и Copa-Cogeca призвали Европейскую комиссию требовать от Украины немедленной отмены 10-процентной пошлины на экспорт семян масличных культур.

Если этого не произойдет, аграрные организации предлагают рассмотреть возможность введения пошлин на импорт украинского растительного масла в Европейский Союз, чтобы восстановить баланс на рынке и обеспечить честную конкуренцию в следующем аграрном сезоне.

