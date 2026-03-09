Іспанські аграрії звинувачують українських виробників олії у демпінгові

Іспанська сільськогосподарська асоціація ASAJA разом із європейським аграрним об'єднанням Copa-Cogeca подали скаргу до Європейської комісії щодо запровадження Україною 10-відсоткового мита на експорт насіння олійних культур. За словами представників організацій, введення мита обмежило доступ європейських переробників до сировини та сприяло збільшенню постачання рослинної олії з України за дуже низькими цінами.

Ця стратегія призвела до різкого зростання імпорту української олії до Європейського Союзу – з приблизно 2 до понад 3 мільйонів тонн. Наразі це становить близько 41 відсотка всієї олії, що надходить на ринок Союзу,

– зазначили в ASAJA.

За інформацією асоціацій, Україна запровадила 10-відсоткове вивізне мито на насіння олійних культур, щоб утримати сировину на внутрішньому ринку. Завдяки цьому українські переробні підприємства можуть купувати її за нижчими цінами, ніж на світових ринках.

У результаті, як стверджують представники європейського агросектору, Україна експортує до Європейського Союзу готову продукцію за рекордно низькими цінами, з якими складно конкурувати європейським виробникам.

В ASAJA говорять, що у секторі олійних культур – соняшнику, ріпаку та сої – склалася безпрецедентна ситуація недобросовісної конкуренції. Масове надходження дешевої олії спотворює ринкові ціни, знижує прибутковість фермерів і створює тиск на місцеву промисловість.

За їхніми словами, іспанські олійноекстракційні підприємства втрачають додану вартість, оскільки не можуть конкурувати з українськими виробниками, які працюють на дешевшій сировині.

Є суперечності з угодою про асоціацію

Представники іспанського агросектору також наголосили, що такі дії можуть суперечити оновленій Угоді про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, яка набула чинності у жовтні 2025 року.

В ASAJA зазначили, що Європейська комісія вже піднімала це питання, однак українська сторона не погоджується скасувати мито, пояснюючи, що воно нібито впливає лише на трейдерів, а не на фермерів.

У зв'язку з цим ASAJA та Copa-Cogeca закликали Європейську комісію вимагати від України негайного скасування 10-відсоткового мита на експорт насіння олійних культур.

Якщо цього не станеться, аграрні організації пропонують розглянути можливість запровадження мит на імпорт української рослинної олії до Європейського Союзу, щоб відновити баланс на ринку та забезпечити чесну конкуренцію в наступному аграрному сезоні.

