Вартість соняшника на ринку почала падати

Ціни на соняшник почали знижуватися під впливом ситуації на експортному напрямку соняшникової олії. Про це повідомили аналітики "АПК-Інформ".

За їхніми даними, закупівельні ціни переробних підприємств опустилися до 29–30 тисяч гривень за тонну на умовах СРТ. Частина заводів зменшила ціну попиту до 28,5–28,8 тисячі гривень за тонну, тоді як інші у разі вигідних пропозицій були готові утримувати її на рівні 30–30,5 тисячі гривень за тонну.

Також у сегменті соняшникового шроту зберігається низький попит, що спричинило подальше коригування цін у бік зниження.

Водночас, за даними Spike Brokers, у лютому Україна експортувала 327,9 тисячі тонн соняшникової олії. Найбільшими покупцями стали Нідерланди (42,5 тисячі тонн), Іспанія (46,2 тисячі тонн), Італія (32,3 тисячі тонн) та Франція (33,8 тисячі тонн). Туреччина імпортувала 16,9 тисячі тонн.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що географія поставок залишається диверсифікованою, однак домінує ринок Європейського Союзу. Експорт соняшникової макухи становив 344,3 тисячі тонн, із яких 259,9 тисячі тонн припало на Китай, що формує понад 75 відсотків обсягу та створює ризики надмірної концентрації на одному ринку.

