Обсяги переробки соняшника впали
У Європейському Союзі в жовтні – грудні 2025 року обсяги переробки насіння соняшнику зросли сезонно, однак не змогли наблизитися до минулорічних показників, повідомляє "АПК-Інформ". За оцінками Oil World, у цей період було перероблено близько 2,1 мільйона тонн олійної культури, що на 7% більше у річному вимірі.
Водночас за результатами 2025 року загальна переробка соняшнику в ЄС склала 7,4 мільйона тонн. Це мінімальний показник за останні 9 років і суттєве падіння порівняно з 9 мільйонами тонн у 2024 році.
Скорочення обсягів переробки аналітики пояснюють зниженням виробництва соняшнику в країнах ЄС, стриманою активністю фермерів у продажі сировини, а також наслідками війни Російської Федерації проти України, які й надалі негативно впливають на експорт української продукції.
Через погіршення маржинальності переробки соняшнику низка заводів почала переорієнтовувати потужності на більш прибуткові олійні культури. Найактивніше цей процес відбувався у Нідерландах, Франції та Болгарії.
Зверніть увагу! На цьому тлі в ЄС зросли обсяги переробки ріпаку, чому сприяли достатні світові запаси культури та відносно висока частка виходу олії. Зокрема, у жовтні–грудні 2025 року переробка ріпаку досягла 6,6 мільйона тонн, що на 5% більше, ніж роком раніше.
