Чому зросла ціна на соняшникову олію?

Зростання цін на соняшникову олію передусім пов'язане зі зменшенням виробництва насіння соняшнику, а також зі скороченням експорту та руйнуванням інфраструктури внаслідок обстрілів. Про це повідомила керівниця аналітичного відділу "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

За її словами, до повномасштабної війни українські аграрії збирали близько 16 мільйонів тонн насіння соняшнику, тоді як цього року врожай становить лише 10 мільйонів тонн. Для порівняння, минулого року цей показник дорівнював 11 мільйонам тонн. Скорочення посівних площ, зокрема через окупацію частини південних регіонів, суттєво зменшило сировинну базу.

У результаті знизилися й обсяги виробництва олії. За наявної ресурсної бази цього року в Україні планують виробити близько 4 мільйонів тонн соняшникової олії, тоді як до війни показник сягав 5 – 6 мільйонів тонн. Такі обсяги повністю покривають внутрішнє споживання, яке становить 400 – 500 тисяч тонн, однак значно обмежують експортні можливості та валютні надходження.

Які є альтернативи соняшниковій олії?

Світлана Литвин зазначила, що Україна намагається нарощувати переробку інших олійних культур. За оптимістичним прогнозом, цього року може бути вироблено близько 500 тисяч тонн соєвої та стільки ж ріпакової олії, тобто сумарно близько 1 мільйона тонн. Проте ці обсяги поки не компенсують втрати у сегменті соняшникової олії.

Експертка також наголосила, що через обмежену пропозицію зниження цін у найближчій перспективі малоймовірне. При цьому світовий ринок олій є взаємопов'язаним, адже багато країн споживають одразу кілька видів олій, тому ціни на соняшникову олію тісно залежать від вартості соєвої, ріпакової та пальмової.

Окремо вона звернула увагу на посилення конкуренції з боку Росії, яка нарощує експорт, зокрема використовуючи захоплені українські території. Ворог також цілеспрямовано атакує інфраструктуру, пов'язану з виробництвом і експортом олії, отримуючи додаткові вигоди від зростання світових цін.

Водночас Україна, попри війну, зберігає статус світового лідера на ринку соняшникової олії завдяки налагодженим торгівельним зв'язкам, сучасним технологіям і високій олійності насіння. За словами Світлани Литвин, Росії не вдасться витіснити Україну з цього ринку.

