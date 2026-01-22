Експорт олії впав через зупинку ОЕЗ

Пропозиція української соняшникової олії на експорт зменшилася через призупинення роботи майже третини олійноекстракційних заводів, повідомляє Електронна зернова біржа України. На пропозицію також вплинули дефіцит електроенергії та обмежена діяльність портів через постійні російські обстріли.

За даними біржі, скорочення постачання підтримало зростання цін на російську соняшникову олію та суміжні види рослинних олій. За тиждень ціни пропозиції російської соняшникової олії зросли на 40 – 50 доларів за тонну – до 1280 – 1290 доларів за тонну на умовах FOB.

Внаслідок цього ціни попиту на соняшникову олію з доставленням до Індії підвищилися на 30 – 40 доларів за тонну – до 1390 – 1400 доларів за тонну на умовах CIF Mumbai. В Україні ціни попиту з доставленням до портів також зросли за тиждень на 30 доларів за тонну і становлять 1270 – 1280 доларів за тонну, однак пропозиція залишається обмеженою через простої заводів.

Зверніть увагу! В Електронній зерновій біржі зазначають, що зростання цін на олію спричинило різке подорожчання соняшнику в Україні та збільшення його пропозиції. За прогнозом експертів, зниження морозів може сприяти відновленню роботи заводів і нарощуванню поставок соняшнику та соняшникової олії за високими цінами.

