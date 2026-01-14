Світове виробництво олійних зросло

За оновленими оцінками Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки, світове виробництво олійних культур у 2025/26 маркетинговому році становитиме 693,15 мільйона тонн, що на 2,89 мільйона тонн більше порівняно з грудневим прогнозом, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Водночас урожай олійних у 2024/25 маркетинговому році аналітики оцінюють у 684,34 мільйона тонн.

Зростання загального показника пояснюється вищими врожаями сої у Бразилії та Сполучених Штатах Америки, а також соняшнику в Аргентині, які з надлишком компенсували зниження виробництва ріпаку та арахісу. Кінцеві світові запаси олійних культур прогнозуються на рівні 145,07 мільйона тонн, що на 1,47 мільйона тонн більше попередньої оцінки.

Прогноз світового виробництва сої у 2025/26 маркетинговому році підвищено на 3,14 мільйона тонн – до 425,68 мільйона тонн. Для Бразилії очікування зросли до рекордних 178 мільйонів тонн, що на 4 відсотки перевищує минулорічний результат і на 17 відсотків – середній п'ятирічний показник, хоча місцеві експерти називають потенційну цифру у 180 мільйонів тонн. Для Сполучених Штатів Америки прогноз також покращено – до 116 мільйонів тонн завдяки розширенню площ збирання. Для України оцінка залишилася без змін – 6 мільйонів тонн проти 7 мільйонів тонн торік, хоча за оперативними даними фактичний збір становить близько 5 мільйонів тонн.

Зверніть увагу! Світове споживання сої очікується на рівні 423,14 мільйона тонн, що на 1,29 мільйона тонн більше, передусім через активнішу переробку у Бразилії. Запаси сої прогнозуються на рівні 124,41 мільйона тонн, зростання забезпечене переважно збільшенням залишків у Сполучених Штатах Америки через скорочення експорту до 42,86 мільйона тонн.

Прогноз світового виробництва соняшнику підвищено на 0,29 мільйона тонн – до 52,06 мільйона тонн. Зокрема, для Аргентини очікування зросли до 5,5 мільйона тонн, тоді як для Російської Федерації їх знижено до 17 мільйонів тонн. Для України прогноз залишився на рівні 10,5 мільйона тонн, хоча за оперативною інформацією зібрано близько 9,3 мільйона тонн.

Водночас прогноз світового виробництва ріпаку у 2025/26 маркетинговому році зменшено на 0,1 мільйона тонн – до 95,17 мільйона тонн. Зниження, зокрема, торкнулося Російської Федерації, де очікуваний урожай скориговано до 5,6 мільйона тонн.

Важливо! Аналітики зазначають, що ринки олійних культур і надалі перебуватимуть під тиском через очікуване зростання пропозиції сої з Бразилії у січні – лютому, а також сезонне збільшення пропозиції ріпаку й соняшнику навесні. Додатковий вплив на ціни шротів чинитиме здешевлення фуражної кукурудзи.

