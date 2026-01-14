Мировое производство масличных выросло

По обновленным оценкам Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, мировое производство масличных культур в 2025/26 маркетинговом году составит 693,15 миллиона тонн, что на 2,89 миллиона тонн больше по сравнению с декабрьским прогнозом, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. В то же время урожай масличных в 2024/25 маркетинговом году аналитики оценивают в 684,34 миллиона тонн.

Читайте также Стоимость подсолнечника обвалилась после обстрела маслоэкстракционного завода в порту Южный

Рост общего показателя объясняется более высокими урожаями сои в Бразилии и Соединенных Штатах Америки, а также подсолнечника в Аргентине, которые с избытком компенсировали снижение производства рапса и арахиса. Конечные мировые запасы масличных культур прогнозируются на уровне 145,07 миллиона тонн, что на 1,47 миллиона тонн больше предыдущей оценки.

Прогноз мирового производства сои в 2025/26 маркетинговом году повышен на 3,14 миллиона тонн – до 425,68 миллиона тонн. Для Бразилии ожидания выросли до рекордных 178 миллионов тонн, что на 4 процента превышает прошлогодний результат и на 17 процентов – средний пятилетний показатель, хотя местные эксперты называют потенциальную цифру в 180 миллионов тонн. Для Соединенных Штатов Америки прогноз также улучшен – до 116 миллионов тонн благодаря расширению площадей уборки. Для Украины оценка осталась без изменений – 6 миллионов тонн против 7 миллионов тонн в прошлом году, хотя по оперативным данным фактический сбор составляет около 5 миллионов тонн.

Обратите внимание! Мировое потребление сои ожидается на уровне 423,14 миллиона тонн, что на 1,29 миллиона тонн больше, прежде всего из-за активной переработки в Бразилии. Запасы сои прогнозируются на уровне 124,41 миллиона тонн, рост обеспечен преимущественно увеличением остатков в Соединенных Штатах Америки из-за сокращения экспорта до 42,86 миллиона тонн.

Прогноз мирового производства подсолнечника повышен на 0,29 миллиона тонн – до 52,06 миллиона тонн. В частности, для Аргентины ожидания выросли до 5,5 миллиона тонн, тогда как для Российской Федерации они снижены до 17 миллионов тонн. Для Украины прогноз остался на уровне 10,5 миллиона тонн, хотя по оперативной информации собрано около 9,3 миллиона тонн.

В то же время прогноз мирового производства рапса в 2025/26 маркетинговом году уменьшен на 0,1 миллиона тонн – до 95,17 миллиона тонн. Снижение, в частности, коснулось Российской Федерации, где ожидаемый урожай скорректирован до 5,6 миллиона тонн.

Важно! Аналитики отмечают, что рынки масличных культур и в дальнейшем будут находиться под давлением из-за ожидаемого роста предложения сои из Бразилии в январе – феврале, а также сезонное увеличение предложения рапса и подсолнечника весной. Дополнительное влияние на цены шротов окажет удешевление фуражной кукурузы.

Резкого скачка цен не будет: чего ждать от стоимости подсолнечного масла в 2026 году?