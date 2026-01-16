Аграрії зібрали зернові, а збирання кукурудзи подекуди триває
За даними Всеукраїнської аграрної ради, в Україні ще триває збирання кукурудзи, адже окремі господарства через перебої з електроенергією лише зараз завершують роботи, повідомляє 24 Канал. Наразі зібрано близько 90 відсотків урожаю, повідомив у Медіацентрі Україна заступник голови організації Денис Марчук.
За його словами, аграрії вже намолотили понад 58 мільйонів тонн зернових культур і близько 17,7 мільйона тонн олійних. Таким чином, сукупний показник зернових та олійних культур становить орієнтовно 76 мільйонів тонн.
Зверніть увагу! Крім того, в Україні озимими культурами засіяно 6,4 мільйона гектарів. Загалом ситуація з посівами контрольована, озимина перебуває у стані спокою, а пошкодження від морозів зафіксовані лише в окремих районах Одеської області.
Україна різко втратила позиції на ринку кукурудзи ЄС
Постачання української кукурудзи до ЄС скоротилися з 5,78 мільйона тонн до 2,15 мільйона тонн, знижуючи частку імпорту з 56% до 26%.
Бразилія та США зайняли звільнені позиції, забезпечивши 35% та 31,8% європейських закупівель кукурудзи відповідно.