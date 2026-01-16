Аграрии собрали зерновые, а уборка кукурузы кое-где продолжается

По данным Всеукраинского аграрного совета, в Украине еще продолжается уборка кукурузы, ведь отдельные хозяйства из-за перебоев с электроэнергией только сейчас завершают работы, сообщает 24 Канал. Сейчас собрано около 90 процентов урожая, сообщил в Медиацентре Украина заместитель председателя организации Денис Марчук.

По его словам, аграрии уже намолотили более 58 миллионов тонн зерновых культур и около 17,7 миллиона тонн масличных. Таким образом, совокупный показатель зерновых и масличных культур составляет ориентировочно 76 миллионов тонн.

Обратите внимание! Кроме того, в Украине озимыми культурами засеяно 6,4 миллиона гектаров. В целом ситуация с посевами контролируемая, озимые находится в состоянии покоя, а повреждения от морозов зафиксированы лишь в отдельных районах Одесской области.

