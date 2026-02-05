Почему выросла цена на подсолнечное масло?

Рост цен на подсолнечное масло прежде всего связан с уменьшением производства семян подсолнечника, а также с сокращением экспорта и разрушением инфраструктуры в результате обстрелов. Об этом сообщила руководитель аналитического отдела "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

По ее словам, до полномасштабной войны украинские аграрии собирали около 16 миллионов тонн семян подсолнечника, тогда как в этом году урожай составляет лишь 10 миллионов тонн. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 11 миллионам тонн. Сокращение посевных площадей, в частности из-за оккупации части южных регионов, существенно уменьшило сырьевую базу.

В результате снизились и объемы производства масла. При имеющейся ресурсной базе в этом году в Украине планируют произвести около 4 миллионов тонн подсолнечного масла, тогда как до войны показатель достигал 5 – 6 миллионов тонн. Такие объемы полностью покрывают внутреннее потребление, которое составляет 400 – 500 тысяч тонн, однако значительно ограничивают экспортные возможности и валютные поступления.

Какие есть альтернативы подсолнечному маслу?

Светлана Литвин отметила, что Украина пытается наращивать переработку других масличных культур. По оптимистическому прогнозу, этого года может быть произведено около 500 тысяч тонн соевого и столько же рапсового масла, то есть суммарно около 1 миллиона тонн. Однако эти объемы пока не компенсируют потери в сегменте подсолнечного масла.

Эксперт также отметила, что из-за ограниченного предложения снижение цен в ближайшей перспективе маловероятно. При этом мировой рынок масел является взаимосвязанным, ведь многие страны потребляют сразу несколько видов масел, поэтому цены на подсолнечное масло тесно зависят от стоимости соевого, рапсового и пальмового.

Отдельно она обратила внимание на усиление конкуренции со стороны России, которая наращивает экспорт, в частности используя захваченные украинские территории. Враг также целенаправленно атакует инфраструктуру, связанную с производством и экспортом масла, получая дополнительные выгоды от роста мировых цен.

В то же время Украина, несмотря на войну, сохраняет статус мирового лидера на рынке подсолнечного масла благодаря налаженным торговым связям, современным технологиям и высокой масличности семян. По словам Светланы Литвин, России не удастся вытеснить Украину с этого рынка.

