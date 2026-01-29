Україна сильно втрачає від зупинки експорту олії

Втрати України від зупинки експорту соняшникової олії внаслідок російських обстрілів у 2026 році можуть перевищити пів мільярда доларів США, повідомляє УНІАН. Про це розповів завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Інституту аграрної економіки Олександр Захарчук.

За його словами, лише за один рік обсяг недоотриманої валютної виручки може становити не менше 600 – 650 мільйонів доларів США. Для порівняння, до початку повномасштабної війни експорт соняшникової олії у 2020 році сягав 6,1 мільйона тонн, у 2021 році – 4,6 мільйона тонн. Водночас за десять місяців 2025 року експорт скоротився до 3,5 мільйона тонн.

Зверніть увагу! За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у 2025–2026 маркетинговому році, тобто з першого вересня 2025 року по перше вересня 2026 року, експорт соняшникової олії залишатиметься в межах від 3,2 до 3,5 мільйона тонн. Навіть часткове відновлення роботи "зернового коридору" через Босфор не дозволить суттєво наростити поставки, оскільки портові інфраструктурні потужності втрачено майже наполовину.

Олександр Захарчук також наголосив, що неспровокована агресія Російської Федерації зруйнувала традиційні логістичні маршрути українських аграріїв, що призвело до істотного зростання операційних витрат.

Своєю чергою провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Богдан Духницький зазначив, що морський експорт соняшникової олії фактично припинився. Станом на середину січня 2026 року постачання через морські порти були зупинені, а тривале збереження такої ситуації створює додаткові ризики.

Важливо! Серед них — скорочення валютної виручки експортерів, посилення тиску на зовнішньоторговельний баланс і курс гривні, а також перекоси на внутрішньому ринку. Через обмеження експорту можуть зменшуватися закупівлі насіння соняшнику та переглядатися раніше заплановані структури посівних площ.