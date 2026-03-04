Стоимость подсолнечника на рынке начала падать

Цены на подсолнечник начали снижаться под влиянием ситуации на экспортном направлении подсолнечного масла. Об этом сообщили аналитики "АПК-Информ".

Читайте также Рекорд мирового производства сои: USDA спрогнозировал производство на 2026 год

По их данным, закупочные цены перерабатывающих предприятий опустились до 29–30 тысяч гривен за тонну на условиях СРТ. Часть заводов уменьшила цену спроса до 28,5–28,8 тысячи гривен за тонну, тогда как другие в случае выгодных предложений были готовы удерживать ее на уровне 30–30,5 тысячи гривен за тонну.

Также в сегменте подсолнечного шрота сохраняется низкий спрос, что повлекло дальнейшую корректировку цен в сторону снижения.

В то же время, по данным Spike Brokers, в феврале Украина экспортировала 327,9 тысячи тонн подсолнечного масла. Крупнейшими покупателями стали Нидерланды (42,5 тысячи тонн), Испания (46,2 тысячи тонн), Италия (32,3 тысячи тонн) и Франция (33,8 тысячи тонн). Турция импортировала 16,9 тысячи тонн.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что география поставок остается диверсифицированной, однако доминирует рынок Европейского Союза. Экспорт подсолнечного жмыха составил 344,3 тысячи тонн, из которых 259,9 тысячи тонн пришлось на Китай, что формирует более 75 процентов объема и создает риски чрезмерной концентрации на одном рынке.

Переработка подсолнечника в ЕС упала до 9-летнего минимума несмотря на сезонный рост