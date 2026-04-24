Незаконное выращивание в зоне отселения

Правоохранители установили, что в 2021 году группа лиц организовала незаконный доступ к почти 1,9 тысячи гектаров земель в зоне безусловного отселения Чернобыльской зоны, сообщают в Офисе генпрокурора. К схеме были привлечены бывший поселковый голова, землеустроитель и руководители предприятий.

По данным следствия, злоумышленники использовали поддельные договоры аренды, чтобы обрабатывать радиоактивно загрязненные участки. На этих землях они выращивали сельскохозяйственные культуры, собирали урожай и реализовывали его как обычную продукцию. Только за один год убытки государства оценивают минимум в 4,9 миллиона гривен.

Сотни тонн продукции попали на рынок

Среди выращенной продукции – более 364 тонн подсолнечника общей стоимостью более чем 6,6 миллиона гривен. Урожай незаконно вывезли за пределы зоны отселения и продали на внутреннем рынке Украины.

Сейчас к ответственности привлекают семь человек. Кроме этого, прокуратура требует вернуть государству более 190 гектаров загрязненных земель в Вышгородском районе, где в течение нескольких лет также выращивали пшеницу, кукурузу и подсолнечник.

