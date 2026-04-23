Как подросток создал собственное тепличное хозяйство?

В селе Новоегоровка школьник Алексей самостоятельно обустроил две теплицы, где выращивает огурцы, помидоры, редис и клубнику, сообщает "Суспільне". Своим делом он занимается уже более трех лет, постепенно расширяя хозяйство.

В одной теплице парень сосредоточился на выращивании огурцов, а в другой – томатов. Ежедневно он уделяет работе от одного до двух часов, выполняя все основные процессы – от высадки до ухода за растениями.

Для полива Алексей использует капельное орошение, что позволяет поддерживать стабильную влажность почвы. В холодные периоды растения дополнительно защищает агроволокном, чтобы избежать повреждения морозами.

Урожай, продажи и первые бизнес-результаты

По словам парня, прошлом году небольшая теплица давала до 2 – 3 килограммов огурцов ежедневно. После расширения хозяйства урожайность выросла до примерно 7 – 8 килограммов в день.

Овощи он не только потребляет вместе с семьей, но и продает. Это позволяет постепенно накапливать средства и развивать собственное дело. В то же время не все попытки были успешными: например, первые посевы редиса не дали результата из-за ошибок с семенами и густотой посева.

Со временем Алексей сделал выводы и усовершенствовал подход к выращиванию. В частности, он советует не сеять редис слишком густо и обеспечивать достаточный полив и защиту от холодов.

Планы на будущее и поддержка семьи

Кроме теплиц, школьник планирует освоить и открытый грунт. Участок площадью 17 соток, который ранее не использовался, в этом году будет засажен тыквами. Парень уже готовит землю к посеву.

В развитии хозяйства ему помогает мама, которая поддержала идею инвестировать сбережения в теплицу. Именно это решение стало первым шагом к созданию собственного агробизнеса.

После окончания школы Алексей планирует поступить в аграрный колледж. В перспективе он мечтает открыть собственную агрофирму и развивать фермерство на профессиональном уровне.

