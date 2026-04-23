Як підліток створив власне тепличне господарство?

У селі Новоєгорівка школяр Олексій самостійно облаштував дві теплиці, де вирощує огірки, помідори, редиску та полуницю, повідомляє "Суспільне". Своєю справою він займається вже понад три роки, поступово розширюючи господарство.

В одній теплиці хлопець зосередився на вирощуванні огірків, а в іншій – томатів. Щодня він приділяє роботі від однієї до двох годин, виконуючи всі основні процеси – від висаджування до догляду за рослинами.

Для поливу Олексій використовує крапельне зрошення, що дозволяє підтримувати стабільну вологість ґрунту. У холодні періоди рослини додатково захищає агроволокном, щоб уникнути пошкодження морозами.

Урожай, продажі та перші бізнес-результати

Зі слів хлопця, минулого року невелика теплиця давала до 2 – 3 кілограмів огірків щодня. Після розширення господарства врожайність зросла до приблизно 7 – 8 кілограмів на день.

Овочі він не лише споживає разом із родиною, а й продає. Це дозволяє поступово накопичувати кошти та розвивати власну справу. Водночас не всі спроби були успішними: наприклад, перші посіви редиски не дали результату через помилки з насінням і густотою посіву.

З часом Олексій зробив висновки й удосконалив підхід до вирощування. Зокрема, він радить не сіяти редиску занадто густо та забезпечувати достатній полив і захист від холодів.

Плани на майбутнє і підтримка родини

Окрім теплиць, школяр планує освоїти й відкритий ґрунт. Ділянка площею 17 соток, яка раніше не використовувалась, цього року буде засаджена гарбузами. Хлопець уже готує землю до посіву.

У розвитку господарства йому допомагає мама, яка підтримала ідею інвестувати заощадження у теплицю. Саме це рішення стало першим кроком до створення власного агробізнесу.

Після закінчення школи Олексій планує вступити до аграрного коледжу. У перспективі він мріє відкрити власну агрофірму та розвивати фермерство на професійному рівні.

