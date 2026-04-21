Як правильно укласти договір оренди землі?

Адвокат Віталій Сокуренко у коментарі 24 Каналу розповів, що укладення та внесення змін до договору оренди землі в Україні регулюється Цивільним та Земельним кодексами, а також Законом України "Про оренду землі". Всі зміни, як і сам договір, мають бути оформлені письмово та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав.

Віталій Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY Відповідно до статті 13 Закону України "Про оренду землі", договір оренди землі це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

За словами юриста, форма договору має бути письмовою. Нотаріальне посвідчення є обов'язковим лише за бажанням однієї зі сторін або у випадках, передбачених договором. Стаття 15 Закону України "Про оренду землі" визначає істотні умови договору оренди, відсутність яких може призвести до визнання його неукладеним.

Ключовими з таких умов мають бути зазначені об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, площа), дата укладення і строк дії, а також орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу і умов розрахунків, строків внесення, порядку перегляду та відповідальності за несплату, За згодою сторін можуть включатися умови щодо суборенди, використання ділянки, відновлення родючості,

– зазначає Віталій Сокуренко.

Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років та не перевищувати 50 років.

Важливо! Право оренди земельної ділянки обов'язково підлягає державній реєстрації і виникає з моменту його реєстрації в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), а не з моменту підписання договору.

Як вносити зміни до договору?

Щодо внесення змін, то вони, за словами Віталія Сокуренка, регулюються статтею 30 Закону "Про оренду землі". Відповідно до якої зміна умов відбувається за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення такої згоди, спір щодо зміни умов договору вирішується в судовому порядку. Одностороння зміна умов не допускається, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Зміна договору відбувається в тій самій формі, що й сам договір, якщо інше не встановлено законом або самим договором. Тобто, якщо у вас письмовий договір оренди, то й зміни робляться письмово, у вигляді додаткової угоди або нового договору в належній формі.

Відповідні зміни до договору оренди набирають чинності лише після їх державної реєстрації в ДРРП, а якщо договір змінюється у судовому порядку, то з дня набрання рішенням суду про зміну договору законної сили, якщо в цьому рішенні не встановлено іншого строку, з подальшою державною реєстрацією,

– говорить юрист.

Зверніть увагу! Також спеціаліст зазначає, що у разі смерті власника землі або продажу ділянки договір оренди, як правило, продовжує діяти, а орендар залишається користувачем земельної ділянки на тих самих умовах. Зміна власника не є підставою для припинення договору, якщо інше не передбачено самим договором. Новий власник має повідомити користувача про набуття права власності, а орендар має переоформити виплати на нову особу. Договір продовжує діяти до закінчення його строку.

