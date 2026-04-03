Як зріс експорт олії на Близький Схід?

За минулий місяць експорт української соняшникової олії на Близький Схід встановив одразу кілька локальних рекордів, пише "АПК-Інформ".

Особливо відчутно виділяються кілька країн:

  • Йорданія імпортувала 35 тисяч тонн соняшникової олії з України, за офіційними даними – у 7,7 раза більше, ніж у лютому.
  • Саудівська Аравія у березні закупила 15 тисяч тонн олії – у 14 разів більше, ніж попереднього місяця.

Окрім того, експорт української олії до Туреччини у березні сягнув максимальних показників за останні 10 місяців. Туди відправили 40 тисяч тонн – у 2,4 раза більше, ніж у лютому.

Свою роль у зростанні експорту олії на Близький Схід зіграла війна в Ірані, а саме перебої з постачаннями через Ормузьку протоку, поблизу якої розташовані головні порти та перевантажувальні термінали держав.

В таких умовах компанії були вимушені шукати альтернативні шляхи поставок, в тому числі і сухопутним шляхом через сусідні країни, що мають вихід до Червоного моря,
– пише видання.

Водночас до деяких країн постачання соняшникової олії, навпаки, обвалилися:

  • до ОАЕ – впали на 32%;
  • до Катару – на цілих 85%;
  • а до Іраку взагалі припинилися.

Зауважте! Усього у напрямку Близького Сходу, у тому числі до Туреччини, Україна експортувала у березні 106,6 тисячі тонн соняшникової олії. Це майже вдвічі більше, ніж у лютому, і максимум від червня 2025 року.

Скільки Україна експортує олії до ЄС?

Разом з тим Україна залишається основним постачальником соняшникової олії до Євросоюзу, як свідчать дані Європейської комісії, передає OFI.

  • За інформацією Комісії, з липня 2025 року до лютого 2026 року країни ЄС імпортували близько 1,04 мільйона тонн соняшникової олії.
  • Із цього обсягу Україна поставила на європейський ринок близько 0,95 мільйона тонн продукції.

Аналітики Agrarmarkt Informations-Gesellschaft підрахували, що таким чином Україна забезпечила потреби Євросоюзу в олії майже на 92%.

Варто знати! На другому і третьому місці за постачанням соняшникової олії до ЄС опинилися Молдова та Сербія з приблизно 5% та 2% відповідно.

Що відомо про ціни на соняшник?

  • Тим часом в Україні спостерігається зростання цін на соняшник, що пояснюється обмеженою пропозицією на ринку. Зокрема, на умовах CPT його вартість піднялася до 696 доларів за тонну.

  • На глобальному ринку рослинних олій ситуація залишається відносно стабільною, хоча фіксується незначне підвищення котирувань. Зокрема, ф’ючерси на соєву олію на біржі CBOT Soybean Oil Futures за тиждень зросли на 1,29%.

  • Водночас аналітики Oil World прогнозують, що у 2026 – 2027 маркетинговому році світове виробництво соняшнику може досягти рекордних 62 – 63 мільйонів тонн. Очікується, що таке зростання стане можливим, зокрема, через зміну структури посівів, адже аграрії дедалі частіше відмовляються від кукурудзи та інших культур на користь соняшнику.