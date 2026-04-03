Як зріс експорт олії на Близький Схід?

За минулий місяць експорт української соняшникової олії на Близький Схід встановив одразу кілька локальних рекордів, пише "АПК-Інформ".

Особливо відчутно виділяються кілька країн:

Йорданія імпортувала 35 тисяч тонн соняшникової олії з України, за офіційними даними – у 7,7 раза більше, ніж у лютому.

імпортувала 35 тисяч тонн соняшникової олії з України, за офіційними даними – у 7,7 раза більше, ніж у лютому. Саудівська Аравія у березні закупила 15 тисяч тонн олії – у 14 разів більше, ніж попереднього місяця.

Окрім того, експорт української олії до Туреччини у березні сягнув максимальних показників за останні 10 місяців. Туди відправили 40 тисяч тонн – у 2,4 раза більше, ніж у лютому.

Свою роль у зростанні експорту олії на Близький Схід зіграла війна в Ірані, а саме перебої з постачаннями через Ормузьку протоку, поблизу якої розташовані головні порти та перевантажувальні термінали держав.

В таких умовах компанії були вимушені шукати альтернативні шляхи поставок, в тому числі і сухопутним шляхом через сусідні країни, що мають вихід до Червоного моря,

– пише видання.

Водночас до деяких країн постачання соняшникової олії, навпаки, обвалилися:

до ОАЕ – впали на 32%;

до Катару – на цілих 85%;

а до Іраку взагалі припинилися.

Зауважте! Усього у напрямку Близького Сходу, у тому числі до Туреччини, Україна експортувала у березні 106,6 тисячі тонн соняшникової олії. Це майже вдвічі більше, ніж у лютому, і максимум від червня 2025 року.

Скільки Україна експортує олії до ЄС?

Разом з тим Україна залишається основним постачальником соняшникової олії до Євросоюзу, як свідчать дані Європейської комісії, передає OFI.

За інформацією Комісії, з липня 2025 року до лютого 2026 року країни ЄС імпортували близько 1,04 мільйона тонн соняшникової олії.

Із цього обсягу Україна поставила на європейський ринок близько 0,95 мільйона тонн продукції.

Аналітики Agrarmarkt Informations-Gesellschaft підрахували, що таким чином Україна забезпечила потреби Євросоюзу в олії майже на 92%.

Варто знати! На другому і третьому місці за постачанням соняшникової олії до ЄС опинилися Молдова та Сербія з приблизно 5% та 2% відповідно.

