Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ. Вони також показали кадри знищення БпЛА.

Що відомо про знищення БпЛА "Форпост"?

Збитий безпілотник має назву "Форпост".

Зробити з коштовного та дефіцитного російського розвідувального дрона купу металолому змогли зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади 8-го корпусу ДШВ.

Днями цей ворожий "птах" вів розвідку позицій Сил оборони, але він був одразу знищений.

Збитий розвідувальний БпЛА "Форпост" є вже другим на рахунку зенітників 80-ї бригади. Перший борт Галицьким десантникам вдалося збити теж на Сумщині, влітку 2025 року,

– зауважили у ДШВ.

Довідково. БпЛА "Форпост" – це безпілотник, розроблений на основі ізраїльського дрона IAI Searcher. Він може підійматися на 7 кілометрів і долати відстань до 250 кілометрів.

Збиття БпЛА "Форпост": дивіться відео

