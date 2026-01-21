Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что теперь противнику может быть сложно восстановить свои запасы. Минимум на это уйдут недели.

Смотрите также Оккупанты накапливают резервы на одном из направлений: военные объяснили планы врага

Об ударе по складу боеприпасов в Дебальцево

Председатель Украинского центра безопасности на сотрудничестве объяснил, что для того, чтобы восстановить запасы, которые сгорели в Донецкой области, оккупантам понадобятся несколько недель или даже месяцев. Все зависит от того, насколько быстро и качественно сработает вражеская логистика и стратегическом уровне.

В Дебальцево находился один из крупнейших и главных складов боеприпасов. Он обеспечивал всю донецкую группировку противника,

– отметил Кузан.

То есть все, что россияне перевозили на фронт на Восток и Север, было именно там. Пока нет информации, удалось ли склад уничтожить полностью. Однако очевидно, что донецкая группировка врага недополучит надлежащее количество боеприпасов в ближайшее время.

Обратите внимание! Местные в Дебальцево сняли атаку, на видео видны яркие вспышки, слышны громкие взрывы. Люди сообщали о детонации боеприпасов.

Последние атаки на временно оккупированную территорию: