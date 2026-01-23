Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что у врага идет перегруппировка как на Покровском, так и на Запорожском направлениях. Они подтягивают дополнительные силы.
Что происходит на Покровском направлении?
По словам Мусиенко, оккупанты явно рассчитывали на более легкий ход боев в агломерации Покровск – Мирноград. Боевые действия здесь стали сильно кровопролитными для захватчиков.
Нам удалось связать вражеские войска. Мы не дали им стремительно захватить всю агломерацию и создать плацдарм для наступления на Днепропетровщину,
– сказал Мусиенко.
Конечно, противник имеет определенные тактические успехи. Серая зона расширяется, но Силы обороны еще имеют возможность осуществлять логистику на этом участке. Устойчивость фронта сохраняется.
Потери России: кратко
- По состоянию на 22 января Россия потеряла более 1 миллиона 230 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11596 танков, 23943 боевые бронированные машины, 36516 артиллерийских систем и т.п.
- Недавно операторы полка "Рейд" Сил беспилотных систем уничтожили важную для врага станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". Оккупанты используют ее для выявления сетей связи и управления подразделений Сил обороны Украины.
- ВМС и СБУ ударили по российскому заводу "Атлант Аэро" в Таганроге. Удалось серьезно повредить производственные мощности.