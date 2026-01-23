Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що у ворога йде перегрупування як на Покровському, так і на Запорізькому напрямках. Вони підтягують додаткові сили.
Дивіться також Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що відбувається на Покровському напрямку?
За словами Мусієнка, окупанти явно розраховували на легший перебіг боїв в агломерації Покровськ – Мирноград. Бойові дії тут стати сильно кровопролитними для загарбників.
Нам вдалося зв'язати ворожі війська. Ми не дали їм стрімко захопити усю агломерацію та створити плацдарм для наступу на Дніпропетровщину,
– сказав Мусієнко.
Звісно, противник має певні тактичні успіхи. Сіра зона розширюється, але Сили оборони ще мають можливість здійснювати логістику на цій ділянці. Стійкість фронту зберігається.
Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій
Втрати Росії: коротко
- Станом на 22 січня Росія втратила понад 1 мільйон 230 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11596 танків, 23943 бойові броньовані машини, 36516 артилерійських систем тощо.
- Нещодавно оператори полку "Рейд" Сил безпілотних систем знищили важливу для ворога станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С". Окупанти використовують її для виявлення мереж зв'язку та управління підрозділів Сил оборони України.
- ВМС та СБУ вдарили по російському заводу "Атлант Аеро" в Таганрозі. Вдалося серйозно пошкодити виробничі потужності.