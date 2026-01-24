Владимир Зеленский рассказал, что на увеличение потерь оккупантов значительно повлияли украинские дроны. По словам президента, сейчас месячный рекорд по количеству погибших и раненых захватчиков установлен в декабре 2025 года. Россия тогда потеряла 35 тысяч военных, передает Генштаб.
Сколько российских солдат ликвидировано на войне?
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют:
- личного состава – около 1 233 020 (930) человек;
- танков – 11 603 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 949 (+3);
- артиллерийских систем – 36 580 (+31);
- РСЗО – 1 623 (+0);
- средства ПВО – 1283 (+1); самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772);
- крылатые ракеты – 4 190 (+0); корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88);
- специальная техника – 4050 (+0).
Потери России в войне на 24 января 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о последних украинских ударах по России?
- Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Пензанефтепродукт" в России – там возник пожар. Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы противника на временно оккупированной территории Донецкой области и в Белгородской области России.
- Украинские военные попали по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае и объектам ПВО во временно оккупированном Крыму.
- Разведчики подразделения "Артан" ГУР провели успешный рейд на Лиманском направлении, ликвидировав российских солдат и захватив пленных.