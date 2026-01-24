Владимир Зеленский рассказал, что на увеличение потерь оккупантов значительно повлияли украинские дроны. По словам президента, сейчас месячный рекорд по количеству погибших и раненых захватчиков установлен в декабре 2025 года. Россия тогда потеряла 35 тысяч военных, передает Генштаб.

Сколько российских солдат ликвидировано на войне?

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют:

личного состава – около 1 233 020 (930) человек;

танков – 11 603 (+4);

боевых бронированных машин – 23 949 (+3);

артиллерийских систем – 36 580 (+31);

РСЗО – 1 623 (+0);

средства ПВО – 1283 (+1); самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772);

крылатые ракеты – 4 190 (+0); корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88);

специальная техника – 4050 (+0).

Потери России в войне на 24 января 2026 года / Фото Генштаб

