Кадры работы дронов и артиллерии 147-й отдельной артиллерийской бригады показал 7 корпус ДШВ ВСУ.
Как ВСУ останавливали врага в Покровске?
Как рассказали бойцы 147 ОАБр, в районе промышленной зоны на северо-западе Покровска они сорвали попытку продвижения российской группы.
Для остановки противника применили дроны и артиллерию. Отмечается, что сначала по трем оккупантам отработали беспилотники бригады. Затем по россиянам нанесли удар из артиллерии калибра 155 миллиметров.
Успешная попытка сорвать атаку на Покровск: смотрите видео
По словам защитников, в результате операции трое российских военных получили ранения.
Как изменилась ситуация на фронте?
По данным аналитиков ISW, российская армия в конце января продвинулась на Славянском направлении и в районах Доброполья, Покровска и Новопавловки.
В то же время украинские подразделения имели успехи на востоке Запорожской области и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.
Как ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны эффективно отражают попытки России захватить Покровск и Мирноград. Во время боев оперативный резерв оккупантов понес существенные потери.