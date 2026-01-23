Однако Силы обороны наносят отпор оккупантам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

  • 22 января российские войска продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области и на севере Сумской области, но не продвинулись.
  • Они продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, на Купянском направлении, в направлении Боровой, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Однако оккупанты недавно продвинулись на Славянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, свидетельствуют о том, что россияне имели продвижение в Резниковке, что к востоку от Славянска.
  • Тогда как украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, свидетельствуют о том, что они имели успехи на юго-восток Константиновки. Геолокационные видеозаписи также указывают на то, что украинские войска удерживают опорные пункты, которые российские войска обошли, используя тактику инфильтрации, на юго-востоке Константиновки, и, возможно, не потеряли контроль над районом, в котором российские войска имели продвижение.

Обзор ситуации на фронте / Карты ISW

  • Захватчики недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 января, свидетельствуют о том, что они имели продвижение на север от Дорожного, что на юго-восток от Доброполья.
  • Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 января, свидетельствуют о том, что они имели продвижение на юго-восток от Гришино (на северо-запад от Покровска).
  • Россияне также недавно продвинулись в направлении Новопавловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, свидетельствуют о том, что они имели успехи на юго-запад от населенного пункта.
  • Украинские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, указывают на то, что они имели успехи в центре Зеленого, что к северу от Гуляйполя.
  • Российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 22 января, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Оккупанты также продолжали ограниченные наземные атаки в неопределенных районах Херсонского направления 21 и 22 января, но не продвинулись вперед.

Последние события на фронте: коротко о главном

  • Линия фронта в Донецкой области остается максимально нестабильной из-за постоянных попыток оккупантов продвигаться. В частности российские войска пытаются небольшими группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда. Однако Силы обороны продолжают удерживать позиции.

  • Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что у врага идет перегруппировка как на Покровском, так и на Запорожском направлениях. Сейчас россияне подтягивают дополнительные силы.

  • По его словам, противник имеет определенные тактические успехи. Серая зона расширяется, но украинские военные еще имеют возможность осуществлять логистику на этом участке. Устойчивость фронта сохраняется.