Однако Силы обороны наносят отпор оккупантам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте?
- 22 января российские войска продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области и на севере Сумской области, но не продвинулись.
- Они продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, на Купянском направлении, в направлении Боровой, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Однако оккупанты недавно продвинулись на Славянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, свидетельствуют о том, что россияне имели продвижение в Резниковке, что к востоку от Славянска.
- Тогда как украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, свидетельствуют о том, что они имели успехи на юго-восток Константиновки. Геолокационные видеозаписи также указывают на то, что украинские войска удерживают опорные пункты, которые российские войска обошли, используя тактику инфильтрации, на юго-востоке Константиновки, и, возможно, не потеряли контроль над районом, в котором российские войска имели продвижение.
Обзор ситуации на фронте / Карты ISW
- Захватчики недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 января, свидетельствуют о том, что они имели продвижение на север от Дорожного, что на юго-восток от Доброполья.
- Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 января, свидетельствуют о том, что они имели продвижение на юго-восток от Гришино (на северо-запад от Покровска).
- Россияне также недавно продвинулись в направлении Новопавловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, свидетельствуют о том, что они имели успехи на юго-запад от населенного пункта.
- Украинские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 января, указывают на то, что они имели успехи в центре Зеленого, что к северу от Гуляйполя.
- Российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 22 января, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Оккупанты также продолжали ограниченные наземные атаки в неопределенных районах Херсонского направления 21 и 22 января, но не продвинулись вперед.
Последние события на фронте: коротко о главном
Линия фронта в Донецкой области остается максимально нестабильной из-за постоянных попыток оккупантов продвигаться. В частности российские войска пытаются небольшими группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда. Однако Силы обороны продолжают удерживать позиции.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что у врага идет перегруппировка как на Покровском, так и на Запорожском направлениях. Сейчас россияне подтягивают дополнительные силы.
По его словам, противник имеет определенные тактические успехи. Серая зона расширяется, но украинские военные еще имеют возможность осуществлять логистику на этом участке. Устойчивость фронта сохраняется.