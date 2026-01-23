Однако Силы обороны наносят отпор оккупантам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Живой силы стало больше за последние дни, – военный о Покровском направлении

Обзор ситуации на фронте / Карты ISW

Линия фронта в Донецкой области остается максимально нестабильной из-за постоянных попыток оккупантов продвигаться. В частности российские войска пытаются небольшими группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда. Однако Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что у врага идет перегруппировка как на Покровском, так и на Запорожском направлениях. Сейчас россияне подтягивают дополнительные силы.