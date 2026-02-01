Там окупанти намагаються створити буферну зону й не втомлюються писати про нібито захоплення низки населених пунктів. Такі дані містяться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які зміни на фронті?

Бойові дії тривають на Півночі, зокрема російські війська здійснювали атаки на території Курської та Сумської областей, зокрема північніше Сум поблизу Андріївки. У відповідь Сили оборони України завдали високоточного удару по пункту управління російських дронів у районі Случовська Брянської області, неподалік міжнародного кордону.

Російське командування намагається відтиснути українські підрозділи від кордону з Бєлгородською областю, щоб сформувати так звану "буферну зону" та наблизитися до Харкова на відстань артилерійського ураження.

Українські війська досягли тактичного успіху на півночі Харківщини, зокрема в районі Нестерного. Водночас противник активно атакував у районах Зеленого, Вовчанська, Вільчі, Стариці та низки інших населених пунктів.

Російські війська активізували диверсійно-розвідувальні дії, намагаючись проникати малими групами в райони Петропавлівки та Куп'янська-Вузлового. За оцінками, ці дії не призвели до зміни лінії фронту.

Тим часом російські військкори поширюють суперечливу інформацію про нібито захоплення окремих населених пунктів, що, за їхніми ж словами, призводить до серйозних проблем. Йдеться і про Куп'янськ-Вузловий, проте аналітики DeepState запевняють про повний контроль Сил оборони України над містом.

На Донеччині росіяни продовжили атаки навколо Лимана та Слов'янська, однак без успіху. Українські підрозділи застосовують FPV-дрони для патрулювання лісових масивів, зокрема Серебрянського лісу, з метою виявлення російських груп, які намагаються сховатися в складній місцевості.

У районі Костянтинівки та Дружківки ситуація залишається напруженою. Українські війська просунулися північніше Яблунівки, водночас російські сили здійснили незначне тактичне просування на південному сході Костянтинівки.

Російська армія дедалі рідше використовує інфільтраційні дії, натомість робить ставку на масовані удари керованими авіабомбами, артилерією та дронами по українській логістиці.

Окупанти досягли тактичного просування, зокрема в районі Мирнограда та вздовж траси Покровськ–Павлоград. Водночас українські сили зірвали кілька механізованих атак.

Ворожі підрозділи змогли незначно просунутися на окремих ділянках на Півдні, однак значна частина їхніх заяв про "захоплення" населених пунктів не підтвердилася. Українське командування повідомляє про швидке знищення ворожих груп, які скористалися негодою для проникнення в тил.

Активні бойові дії тривали, але без зміни лінії фронту. Противник здійснював атаки поблизу Оріхова та на лівобережжі Херсонщини, активно використовуючи FPV-дрони та артилерію.

Як ЗСУ відбивають ворожі атаки?