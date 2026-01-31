Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Чим скінчився механізований штурм росіян біля Покровська?

За даними військових, у зоні відповідальності 7 корпусу зафіксовано помітне посилення активності російських підрозділів у напрямку Гришиного, що розташоване на північний захід від Покровська. Окупанти намагаються наростити тиск, змінюючи тактичні підходи на цій ділянці фронту.

Під час чергової атаки противник пішов на механізований штурм, залучивши три одиниці бронетехніки. Таким чином російські війська намагалися компенсувати невдачі попередніх спроб прихованого просування.

Незважаючи на часткове проникнення, закріпитися та розвинути наступ ворогу не вдалося.

155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської разом із суміжними підрозділами вчасно виявила рух противника та вступила в бій. Українські військові нищили окупантів як на підступах до населеного пункту, так і безпосередньо на його околицях.

У підсумку бою було знищено дві одиниці ворожої бронетехніки та ліквідовано понад десять російських військовослужбовців. Ще одна бронемашина залишила поле бою, а наразі триває прочісування місцевості та знищення залишків ворожої піхоти, зокрема в межах самого Гришиного.

