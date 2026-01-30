Что происходит в России?

И формальное объяснение о повышении НДС не убедительное, о чем отмечают в Службе внешней разведки.

Бизнес начал поднимать цены еще в прошлом году. Таким образом изменения по налогам были использованы лишь как повод для нового подорожания. Кроме того, фактический рост расходов значительно превышает эти 2%. Например, логистические услуги с начала года уже подорожали на целых 10–20%.

НДС буквально проходит через всю экономику – от закупки сырья до конечного потребителя. С ростом добавленной стоимости увеличивается и абсолютная сумма налога. Задержки с возмещением, конфликты с налоговыми органами и дополнительные транзакционные издержки только усиливают нагрузку. Но все расходы без исключения перекладываются на покупателя.

Регионы испытывают это давление неравномерно, но везде – болезненно,

– заявили в разведке.

Например, на Дальнем Востоке инфляцию разгоняют длинная логистика и импорт из Китая и стран Юго-Восточной Азии: увеличивается стоимость на плодоовощную продукцию и электроэнергию.

В Дагестане добавляется тарифная политика – с октября тарифы вырастут почти на 20%.

Чувашия становится лидером по повышению тарифов, где отдельные позиции могут подорожать до 33%.

Обратите внимание! В целом повышение по стране колеблется от 8% до 22%, и это лишь средние показатели.

Тарифы растут не только для населения, но и для бизнеса. То есть следует ожидать новый виток инфляциии, ведь транспортная составляющая в отдельных товарах достигает 70–80% себестоимости.

Подорожание логистики автоматически транслируется в розничные цены. Их не сдерживают даже рецессия в гражданских отраслях, сокращение зарплат и потребительского спроса. Наоборот – формируется риск стагфляциии – сочетание экономического спада с ростом цен.

Главным драйвером инфляции остаются действия государства: налоги, акцизы, пошлины, тарифы и штрафы,

– объяснили в СВР.

Важно! Но Кремль ищет не путь "оздоровления экономики", а деньги. Если бизнес начнет закрываться, то давление будет перенесено на население – через новые налоговые правила, штрафы или расширение налоговой базы, чтобы финансировать войну и в дальнейшем.

Напомним, что из-за войны Кремль также активно тратит свою "заначку". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Дело в том, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния может полностью иссякнуть в течение 2026 года.

При действующих ценах на нефть (36 – 40 долларов за баррель) средств фонда хватит примерно на 1 – 1,3 года. Если цена опустится до 30 – 35 долларов, то Фонд может "стать пустым" еще до конца текущего года.

Средства из Фонда активно используются для покрытия дефицита бюджета, который возникает из-за падения нефтегазовых доходов,

– объяснили в заметке.

Заметьте! В случае исчерпания Фонда, придется резко сокращать бюджетные расходы, в частности пенсии. То есть за поступки Кремля снова заплатит обычное население.

