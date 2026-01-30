Что происходит с ценами на топливо в США?

Литр топлива в Соединенных Штатах стоит почти на пять рублей дешевле, чем в стране-агрессоре, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Такие цены актуальны по состоянию на начало 2026 года. И это в очередной раз разрушает миф о "дешевых энергоносителях" для российских потребителей.

Ценовая динамика этих двух стран развивается в противоположных направлениях. Например, в США цены на топливо демонстрируют тенденцию к снижению. Это происходит вслед за мировыми котировками на нефть. В России же ситуация совершенно противоположная – бензин стабильно дорожает. Более того, тариф на топливо опережает уровень инфляции.

Обратите внимание! В январе 2026 года средние цены выросли на 1,2%. Повышение зафиксировано в 78 регионах.

Прогнозы для экономики России на ближайшие годы неутешительные. Американское Управление энергетической информации ожидает снижения среднегодовой цены на нефть Brent в 2026 году.

Но российское правительство продолжает закладывать в свои расчеты нереалистичные показатели. Из-за падения экспортных доходов нефтяные компании планируют компенсировать свои потери внутренним рынком.

Дополнительное давление создает и состояние государственных финансов России. В Минфине уже предупредили о существенном дефиците бюджета из-за недополучения нефтегазовых доходов и авансирования расходов,

– рассказали в разведке.

Кремль намерен покрывать этот разрыв средствами фонда национального благосостояния и повышением налогов. И это еще одно доказательство системных проблем экономики России.

Заметьте! Кроме того, это еще один фактор углубления отставания от развитых стран.

В частности проблемы на оккупированных территориях тоже не отступают. В декабре в Крыму снова произошел дефицит бензина и дизельного топлива на автозаправках. Об этом сообщил Центр изучения оккупации.

Несмотря на введенные в октябре лимиты на продажу бензина, снова возникли перебои с топливом на полуострове. Аналогичная ситуация наблюдалась в Симферополе.

Бензин А-95 исчез из свободной продажи исчез. Его отпускали только по талонам и топливным картам.

Что еще следует знать о ситуации с бензином в России?