Какова ситуация на бирже горючего в России?

О том, сможет ли Россия начать экспорт бензина раньше, 24 Канал рассказывает со ссылкой на российский Интерфакс.

Текущий запрет на экспорт бензина действует до 1 марта 2026 года. Касается он всех экспортеров, включая производителей. Однако сейчас российские власти обсуждают возможное снятие запрета досрочно. Уже с 1 февраля экспорт бензина для производителей могут восстановить.

Обратите внимание! До 28 февраля 2026 года также продлили запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей для непроизводителей.

Сообщается, что меры введены из-за дефицита бензина в десятках российских регионов. Среди причин также рекордный рост цен на топливо на бирже. Ограничения действуют с конца июля. В конце августа Россия продлила запрет на экспорт до 30 сентября, а затем – до конца 2025 года.

Важно! Обострение ситуации на российском рынке топлива вызвано ударами ВСУ по российским НПЗ.

Какие экономические последствия для России?

В течение 2025 года наши атаки на НПЗ систематически лишали Россию денег на ведение войны. Об этом пишет Фокус, цитируя мнение Дмитрия Снегирева.

40 процентов объектов нефтепереработки в той или иной степени выведены из строя – и процесс продолжается,

– отмечает Снегирев.

Важно! НПЗ напрямую связаны с обеспечением армии и пополнением военного бюджета. Около трети российского бюджета составляет нефтеперерабатывающая деятельность.

Что еще может ударить по российской экономике?

Экономика России теряет динамику. Страна может столкнуться с длительным бюджетным дефицитом до 2042 года. Связано это с тем, что нефтегазовые доходы России сократятся на 43% по сравнению с 2019 годом.

Ранее Европейский Союз расширил список санкций, направленных против "теневого флота" России. Речь идет о танкерах, которые транспортируют нефть в обход ограничений и наполняют доходами российский бюджет. Так, под санкциями сейчас почти 600 танкеров.

Кроме того, таяние вечной мерзлоты в России угрожает инфраструктуре в регионах, генерирующих 10% ВВП и 20% экспорта страны, в частности добыче нефти, газа и других полезных ископаемых.