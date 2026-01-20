Яка ситуація на біржі пального в Росії?

Про те, чи зможе Росія почати експорт бензину раніше, 24 Канал розповідає з посиланням на російський Інтерфакс.

Дивіться також Нафтопереробний завод у Сизрані зупинив роботу після української атаки, – Reuters

Поточна заборона на експорт бензину діє до 1 березня 2026 року. Стосується вона всіх експортерів, включно з виробниками. Проте нині російська влада обговорює можливе зняття заборони достроково. Уже з 1 лютого експорт бензину для виробників можуть відновити.

Зверніть увагу! До 28 лютого 2026 року також подовжили заборону на експорт дизеля, суднового палива та інших газойлів для невиробників.

Повідомляється, що заходи запроваджені через дефіцит бензину в десятках російських регіонів. Серед причин також рекордне зростання цін на пальне на біржі. Обмеження діють з кінця липня. Наприкінці серпня Росія продовжила заборону на експорт до 30 вересня, а згодом – до кінця 2025 року.

Важливо! Загострення ситуації на російському ринку палива спричинене ударами ЗСУ по російських НПЗ.

Які економічні наслідки для Росії?

Протягом 2025 року наші атаки на НПЗ систематично позбавляли Росію грошей на ведення війни. Про це пише Фокус, цитуючи думку Дмитра Снєгирьова.

40 відсотків об'єктів нафтопереробки тою чи іншою мірою виведені з ладу – і процес триває,

– зазначає Снєгирьов.

Важливо! НПЗ безпосередньо пов'язані із забезпеченням армії та поповненням воєнного бюджету. Близько третини російського бюджету складає нафтопереробна діяльність.

Що ще може вдарити по російській економіці?

Економіка Росії втрачає динаміку. Країна може зіткнутися з тривалим бюджетним дефіцитом до 2042 року. Пов’язано це з тим, що нафтогазові доходи Росії скоротяться на 43% порівняно з 2019 роком.

Раніше Європейський Союз розширив список санкцій, спрямованих проти "тіньового флоту" Росії. Йдеться про танкери, які транспортують нафту в обхід обмежень та наповнюють доходами російський бюджет. Так, під санкціями нині майже 600 танкерів.

Окрім того, танення вічної мерзлоти в Росії загрожує інфраструктурі в регіонах, що генерують 10% ВВП і 20% експорту країни, зокрема видобуванню нафти, газу та інших корисних копалин.