Які санкції запровадив ЄС?

У середу, 18 грудня, Рада ЄС запровадила санкції ще проти 41 судна "тіньового флоту", передає 24 Канал з посиланням на її сайт.

Підсанкційним танкерам заборонили заходити у європейські порти та отримувати увесь спектр послуг, які пов’язані із морськими перевезеннями.

Мета цих заходів – націлити санкції на позаєвропейські танкери, що входять до «тіньового флоту» Путіна, обходять механізм обмеження ціни на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, а також на судна, що перевозять військову техніку Росії чи залучені до транспортування вкраденого українського зерна та культурних цінностей,

– зазначили у Єврораді.