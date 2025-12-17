Про це "Європейській правді" повідомили європейські дипломати у Брюсселі, пише 24 Канал.

Що відомо про 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії?

За словами дипломатів, Єврокомісія планує представити пропозиції щодо 20-го пакета європейських санкцій проти Росії вже після Нового року. Документ можуть підготувати у січні, а затвердити до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі обговорення нового санкційного пакета ще не розпочалось, оскільки Єврокомісія не подала відповідних пропозицій.

Комісія не поспішає з 20-м пакетом санкцій, бо основна увага наразі зосереджена на пошуку рішення щодо фінансування України у 2026 – 2027 роках,

– додав диппредставник.

За словами одного зі співрозмовників, саме через зосередження зусиль на фінансуванні України на найближчих два роки презентацію чергового пакета санкцій вирішили відкласти до початку 2026 року. Водночас інший дипломат припустив, що проєкт можуть підготувати та затвердити в досить стислі терміни – до лютого 2026 року. Він нагадав, що попередні санкції проти Росії вдавалось погоджувати протягом місяця, тож і цього разу такий графік вважають цілком реалістичним.

Які обмеження проти Росії нещодавно затвердили в ЄС?