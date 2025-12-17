Об этом "Европейской правде" сообщили европейские дипломаты в Брюсселе, пишет 24 Канал.
Смотрите также Проверка единства ЕС: Зеленский лично присоединится к саммиту в Брюсселе
Что известно о 20-м пакете санкций ЕС против России?
По словам дипломатов, Еврокомиссия планирует представить предложения по 20-му пакету европейских санкций против России уже после Нового года. Документ могут подготовить в январе, а утвердить к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Сейчас обсуждение нового санкционного пакета еще не началось, поскольку Еврокомиссия не подала соответствующих предложений.
Комиссия не спешит с 20-м пакетом санкций, потому что основное внимание сейчас сосредоточено на поиске решения по финансированию Украины в 2026 – 2027 годах,
– добавил диппредставитель.
По словам одного из собеседников, именно из-за сосредоточения усилий на финансировании Украины на ближайшие два года презентацию очередного пакета санкций решили отложить до начала 2026 года. В то же время другой дипломат предположил, что проект могут подготовить и утвердить в достаточно сжатые сроки – до февраля 2026 года. Он напомнил, что предыдущие санкции против России удавалось согласовывать в течение месяца, поэтому и на этот раз такой график считают вполне реалистичным.
Какие ограничения против России недавно утвердили в ЕС?
В среду, 17 декабря, Европарламент одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа и сжиженного природного газа.
Соответствующую инициативу поддержали 500 депутатов Европарламента, против проголосовали 120, еще 32 воздержались.
Импорт планируют запретить с начала 2026 года и постепенного сокращать до 30 сентября 2027 года.
Закон также предусматривает штрафные санкции для операторов, которые будут нарушать новые правила.
Впоследствии Совет Европейского Союза рассмотрит и примет соответствующее решение.