Об этом "Европейской правде" сообщили европейские дипломаты в Брюсселе, пишет 24 Канал.

Что известно о 20-м пакете санкций ЕС против России?

По словам дипломатов, Еврокомиссия планирует представить предложения по 20-му пакету европейских санкций против России уже после Нового года. Документ могут подготовить в январе, а утвердить к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас обсуждение нового санкционного пакета еще не началось, поскольку Еврокомиссия не подала соответствующих предложений.

Комиссия не спешит с 20-м пакетом санкций, потому что основное внимание сейчас сосредоточено на поиске решения по финансированию Украины в 2026 – 2027 годах,

– добавил диппредставитель.

По словам одного из собеседников, именно из-за сосредоточения усилий на финансировании Украины на ближайшие два года презентацию очередного пакета санкций решили отложить до начала 2026 года. В то же время другой дипломат предположил, что проект могут подготовить и утвердить в достаточно сжатые сроки – до февраля 2026 года. Он напомнил, что предыдущие санкции против России удавалось согласовывать в течение месяца, поэтому и на этот раз такой график считают вполне реалистичным.

Какие ограничения против России недавно утвердили в ЕС?