Что происходит с ценами в России?

Только за первые 12 дней января среднесуточный темп роста цен резко поднялся, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.

Цены поднялись на 0,104% против 0,014% в конце 2025 года. И наибольшее изменение цен зафиксировано в сегменте продовольствия, прежде всего плодоовощной продукции.

Именно там "ценники выросли" в среднем на 7,9%. Например, огурцы подорожали более чем на 21%, а помидоры – на 13,6%. И это значительно превышает типичный зимний уровень и указывает на проблемы с предложением и логистикой.

Параллельно дорожали социально чувствительные товары на фоне повышения акцизов:

детское питание;

свинина;

алкоголь.

Но изменения в ценах охватывают еще и непродовольственные товары первой необходимости. Так подорожали моющие средства, товары гигиены и лекарственные препараты, в частности противовирусные.

Кое-что и дешевеет. Речь идет о потребительской электронике. И это лишь подчеркивает дисбаланс в стране: инфляция концентрируется не в сегменте необязательных расходов, а в сфере базового потребления домохозяйств.

Дополнительное давление оказывает удорожание горючего – на 1,2–1,3%. Оно транслируется в рост логистических расходов и стоимости перевозок.

Это создает вторичный инфляционный эффект и постепенно повышает цены в других секторах экономики, углубляя общий инфляционный фон,

– объяснили в разведке.

Но "наиболее болезненным" и тяжелым для простого населения стал резкий рост тарифов на услуги. Например, проезд в метро подорожал на 10,7%, в трамвае – на 5,4%.

В то же время растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. А это усиливает нагрузку на бюджеты домохозяйств.

Важно! Вместе все тенденции указывают на углубление экономических проблем в России в этом году. Инфляция все больше перетекает в сферу базовых расходов – транспорт, ЖКХ, лекарства и продукты питания.

Напомним, что даже цены на лекарства не успевают за российской инфляцией. Об этом ранее сообщали в украинской разведке.

Только за пять лет средняя стоимость упаковки лекарств в России выросла в два раза – с 207 до 416 рублей. А это сильно превышает суммарную инфляцию за этот период – 52,55%.

Обратите внимание! Отдельные препараты подорожали в 2,3 раза.

