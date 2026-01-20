Как фискальный кризис влияет на Россию?
В частности оно стало прямой реакцией на резкое падение сборов федеральной таможенной службы, о чем отметили в Службе внешней разведки Украины.
Дело в том, что таможенная служба недополучила 20% запланированных доходов. И это худший результат с 2020 года.
Новая модель предусматривает повышение нагрузки на импортеров:
- для малых и средних объемов поставок таможенные сборы выросли на 15%;
- для крупных партий (товаров стоимостью более 128 тысяч долларов США) на 147% – с 380 до 940 долларов США за декларацию.
Большой удар "нанесли" по радиоэлектронике: для чипов, микросхем, телекоммуникационного оборудования и компьютерных комплектующих установили единый сбор – 940 долларов США независимо от объема партии.
Обратите внимание! В некоторых случаях это рост тарифов в 2,5 раза, если сравнивать с 2025 годом. А под новые ставки могут попасть массовые бытовые товары с электронными компонентами.
Дополнительные расходы на оформление контейнера транслируются в рост потребительских цен на 1,5%. В среднем они составляют около 500 долларов США.
Высокие сборы на небольшие партии микроэлектроники фактически блокируют импорт образцов для тестирования и сертификации, подталкивая отрасль к технологической деградации,
– объяснили в разведке.
Это означает, что российский бизнес имеет два варианта:
- искусственно усиливать партии, жертвуя оперативностью поставок;
- или отказываться от узкой и специализированной номенклатуры из-за ее нерентабельности.
То есть это еще одна попытка Кремля "латать бюджетные дыры" с помощью бизнеса.
Заметьте! На фоне сокращения экспортных доходов Москва перекладывает фискальное бремя на импорт и внутренний рынок, "раскручивая" инфляцию в России.
Напомним, что на инфляцию также может повлиять рост тарифов и НДС в 2026 году. Об этом сообщили в российском издании "The Moscow Times".
Из-за повышения тарифов и налога на добавленную стоимость в начале 2026 года российской экономике придется пережить ускорение инфляции. Об этом предупредила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, этом году темпы роста цен в России замедлились до пятилетнего минимума – ниже шести процентов.
Важно! Но повышение НДС может существенно повлиять на цены в ближайшие месяцы.
Что еще следует знать о ситуации в России?
- Простое население России имеет негативные ожидания относительно будущего. Например, 67 % россиян называют инфляцию главным источником беспокойства, что усиливается ростом цен на топливо и продукты.
- Владимир Путин хочет замедлить инфляцию – до 4 – 5%. Также в планах Кремля запустить план "детенизации экономики" и ускорить экономический рост.