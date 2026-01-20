Как фискальный кризис влияет на Россию?

В частности оно стало прямой реакцией на резкое падение сборов федеральной таможенной службы, о чем отметили в Службе внешней разведки Украины.

Дело в том, что таможенная служба недополучила 20% запланированных доходов. И это худший результат с 2020 года.

Новая модель предусматривает повышение нагрузки на импортеров:

для малых и средних объемов поставок таможенные сборы выросли на 15%; для крупных партий (товаров стоимостью более 128 тысяч долларов США) на 147% – с 380 до 940 долларов США за декларацию.

Большой удар "нанесли" по радиоэлектронике: для чипов, микросхем, телекоммуникационного оборудования и компьютерных комплектующих установили единый сбор – 940 долларов США независимо от объема партии.

Обратите внимание! В некоторых случаях это рост тарифов в 2,5 раза, если сравнивать с 2025 годом. А под новые ставки могут попасть массовые бытовые товары с электронными компонентами.

Дополнительные расходы на оформление контейнера транслируются в рост потребительских цен на 1,5%. В среднем они составляют около 500 долларов США.

Высокие сборы на небольшие партии микроэлектроники фактически блокируют импорт образцов для тестирования и сертификации, подталкивая отрасль к технологической деградации,

– объяснили в разведке.

Это означает, что российский бизнес имеет два варианта:

искусственно усиливать партии, жертвуя оперативностью поставок; или отказываться от узкой и специализированной номенклатуры из-за ее нерентабельности.

То есть это еще одна попытка Кремля "латать бюджетные дыры" с помощью бизнеса.

Заметьте! На фоне сокращения экспортных доходов Москва перекладывает фискальное бремя на импорт и внутренний рынок, "раскручивая" инфляцию в России.

Напомним, что на инфляцию также может повлиять рост тарифов и НДС в 2026 году. Об этом сообщили в российском издании "The Moscow Times".

Из-за повышения тарифов и налога на добавленную стоимость в начале 2026 года российской экономике придется пережить ускорение инфляции. Об этом предупредила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, этом году темпы роста цен в России замедлились до пятилетнего минимума – ниже шести процентов.

Важно! Но повышение НДС может существенно повлиять на цены в ближайшие месяцы.

Что еще следует знать о ситуации в России?