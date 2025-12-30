Что говорят россияне об экономическом кризисе?

Опросы по итогам 2025 года показали, что все больше россиян ожидают углубления кризиса в стране, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Жители России ожидают как ухудшения состояния экономики, так и собственного благосостояния:

19% респондентов прогнозируют, что условия жизни ухудшатся в 2026 году – это самый высокий показатель с 2022 года;

25 % опрошенных уже отмечают ухудшение собственного материального положения;

Но больше всего россияне боятся роста инфляции. 67% участников исследования назвали рост цен главным источником беспокойства, особенно на фоне подорожания топлива и продуктов.

Кремль пытается компенсировать экономическое недовольство риторикой о "стабильности", но реальность – рост стоимости жизни, стагнация доходов и отсутствие перспектив завершения войны – ведет к дальнейшему накоплению скрытого протеста и требований изменения приоритетов власти,

– отмечает разведка.

Стоит знать! Между тем официальная статистика России говорит о замедлении инфляции до 5,8 %. Но это не меняет тот факт, что спрос среди российских домохозяйств сокращается, особенно у людей с низкими и средними доходами. Разрыв между официальными цифрами и реальностью лишь подчеркивает масштаб проблемы.

Как растут долги россиян?

Из-за проблем в экономике страны долги россиян растут. По подсчетам Центробанка России, количество жителей, которые берут займы в микрофинансовых организациях увеличивается ежемесячно на 300 тысяч, пишет издание The Moscow Times.

По состоянию на 1 июля 2025 года более 13,8 миллиона россиян были должниками контор быстрых кредитов.

Это 18% всего трудоспособного населения больше, чем проживает во всем Уральском федеральном округе, и почти столько же, как в Северо-Западном,

– добавляет издание.

При этом банки России все чаще отказывают в кредитах населению. По данным разведки в ноябре доля отказов в быстрых кредитах в торговых точках стала максимальной за год и достигла почти 90%.

Заметьте! На этом фоне российские ломбарды стремительно наращивают прибыли. За январь – сентябрь они получили 9,6 миллиардов рублей чистой прибыли.

Как растет экономический кризис в России?